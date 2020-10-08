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14:10, 8 октября 2020 года Коронавирус: распространение по территории Орловской области Все заболевшие находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4623 жителей Орла, 1044 зараженных – в Орловском районе, 665 – в городе Мценске и Мценском районе, 476 – в Ливнах, 312 – в Урицком районе, 269 – в Болховском районе, 203 − в Ливенском районе, 156 – в Дмитровском районе, 141 – в Новодеревеньковском районе, по 114 – в Свердловском и Хотынецком районах, 113 – в Кромском районе, 104 – в Малоархангельском районе, 103 – в Покровском районе, 93 − в Верховском районе, 92 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, 78 – в Должанском районе, 81 – в Колпнянском районе, 75 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 68 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 24 – в Корсаковском районе – сообщает сайт регионального правительства.









Артём Ежаков



