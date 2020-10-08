Орловец, подозреваемый в убийстве женщины с особой жестокостью, предстанет перед судом

Уголовное дело вместе с обвинением уже передано в инстанцию.

Ужасный случай произошел год назад. По версии следствия, житель Малоархангельского района проник в чужой сарай в Знаменке с целью поживиться металлоломом. К несчастью, потом он заметил женщину и принял её за свидетеля преступления. Мужчина проник в её жилище, надругался над ней, избил, похитил имущество и задушил. Тело убитой он закопал неподалеку, заодно прихватив и уничтожив документы женщины.



Также подсудимому вменяется шесть других хищений – сообщает пресс – служба областной прокуратуры.