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14:46, 8 октября 2020 года Дольщикам на Раздольной сегодня вручили ключи от квартир Жилищный вопрос окончательно разрешился для 56 орловских семей.

Семь лет назад они вложили деньги в строительство многоквартирного дома по улице Раздольной.





Сегодня собственникам квартир на Раздольной, 11 вручили ключи от долгожданных квартир.



Напомним, сдать новостройку удалось благодаря совместным усилиям региональных властей и правоохранительных органов. Возведение многоэтажки заморозили в 2016-м. В 2019-м на место застройщика-банкрота пришел новый подрядчик, и на стройке возобновилась работа. В итоге 56 орловцев больше не в списке обманутых. Помог и налаженный контакт с Фондом защиты прав дольщиков.



Съемочная группа ГТРК «Орел» работала на месте. Подробности расскажем чуть позже.





Татьяна Напольских



