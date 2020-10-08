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15:53, 8 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Заболевших в два раза больше выздоровевших. Вводить ли ограничения? Будут решать на региональном штабе.



- Прокуратура помогла орловцам вернуть честно заработанные.



- Что делать, чтобы голубое топливо несло в дома тепло, а не угрозу жизни и здоровью? Вместе с газовиками в рейде побывала наша съемочная группа



- Спектакль для строгого жюри. Орловские кукольники вернулись с фестиваля с наградами.



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