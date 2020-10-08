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14:59, 8 октября 2020 года Самое дешевое молоко на Орловщине – в Мценске А вот больше всего раскошелиться придется в Ливнах.





В сентябре за литр питьевого цельного пастеризованного молока 2,5% – 3,2% жирности амчанин в среднем раскошелится на 49,40 рублей, житель областной столицы отдаст за покупку 52,83, а вот ливенцу придется выложить 54,01. В целом по региону цена составляет 52,49 – сообщает отчет Орелстата.





Артём Ежаков



