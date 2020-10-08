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15:01, 8 октября 2020 года Орловцам стало чуть дороже залить бензобак Цены на моторное топливо в прошлом месяце выросли.





В среднем цена на горючее увеличилась на 0,2%. Больше всего орловский автомобилист ощутит рост стоимости бензина марки АИ – 92, он подорожал на 0,4% и стоит сейчас 43,25 рублей за литр. АИ – 95 вырос в цене на 0,1%, за него придется отдать 47,04 рублей. Газовое моторное топливо подскочило на 0,3% и стоит сейчас 25,29 рублей. Дизель остался при своих июльских и августовских ценах в 46,56 рублей. Показатели даны в сравнении сентября с августом этого года.



Если говорить о росте к прошлому году, то к прошлому декабрю заправка подорожала на 2,5% – сообщает отчет Орелстата.





Артём Ежаков



