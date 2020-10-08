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15:02, 8 октября 2020 года Цены и тарифы в Орловской области держатся на уровне Статистика приведена по отношению сентября к августу.





Стоимость на услуги и продовольственные товары даже немного уменьшилась – на 0,2% и 0,4%. Однако на те же 0,4% подорожала непродовольственная продукция.



Впрочем, если сравнивать с прошлогодними показателями, то определенный прирост все-таки есть. По состоянию к декабрю 2019, средний рост на все упомянутые выше товары и услуги составил 2,8%. По сравнению с началом 2020 показатель аналогичный – сообщает отчет Орелстата.





Артём Ежаков



