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15:44, 8 октября 2020 года В Орловской области скончались 20 младенцев Это меньше, чем в прошлом году.





С января по сентябрь в прошлом году скончалось 27 детей – сейчас, в аналогичный период 2020 их умерло на 7 меньше.



Впрочем, это единственный хоть немного «положительный» показатель – рождаемость и смертность в регионе падает. На свет к сентябрю этого года появились 3847 орловцев – на 221 человека меньше, а умерли 7946 жителей региона – похорон стало на три сотни больше.



Таким образом, естественная убыль населения в области за обозначенный период составила 4099 человек – сообщает Орелстат.





Артём Ежаков



