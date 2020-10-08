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15:46, 8 октября 2020 года Орловские приставы вступились за орловчанку перед коллекторами Последних оштрафовали на 50 тысяч рублей.





Коллекторская организация, о которой идет речь, должным образом зарегистрирована в госреестре юрлиц, собирающих просроченные задолженности. Сотрудники службы психологически давили на должницу и преувеличивали возможные последствия несвоевременного возврата денег – её пугали уголовным делом по обвинению в мошенничестве.



Орловчанка сама обратилась к судебным приставам и рассказала о ситуации. Специалисты ФССП установили, что её ввели в заблуждение и подтвердили психологическое давление на женщину.



Суд рассмотрел административный протокол, составленный приставами по результатам проверки, и оштрафовал настойчивых коллекторов на сумму в 50 тысяч рублей – сообщает сайт областного УФССП.





Артём Ежаков



