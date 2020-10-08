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16:03, 8 октября 2020 года На Автовокзальной в Орле сгорел автосервис Сообщение о возгорании поступило спасателям в 13:12.





В одном из городских сообществ «ВКонтакте» появилось видео бушующего пламени. В описании к публикации говорится, что на свалке подпалили сухие ветки и здание сгорело.



Как сообщает пресс-служба МЧС, на место выехали сотрудники 5 пожарно-спасательной части.





Артём Ежаков



