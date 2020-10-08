Главная » Новости



16:28, 8 октября 2020 года Для подозреваемой в убийстве собутыльника запросили 8 лет тюрьмы Гособвинение поддержал прокурор Орловской области Владислав Малкин.





Как удалось установить следствию, между женщиной и ее знакомым во время застолья вспыхнул конфликт, из-за которого женщина схватила нож и со значительной силой воткнула его в грудь жертвы, отчего последний погиб на месте.



Приговор огласит Должанский районный суд. Помимо основного наказания в колонии общего режима обвинение запрашивает для подсудимой полтора года ограничения свободы – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.





Артём Ежаков



