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16:30, 8 октября 2020 года

Показатель заболеваемости коронавирусом на территории Орловской области превышает среднероссийский показатель

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Там же еще раз напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты.


 Ирина Фролова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В Орловской области отмечается увеличение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией за последние семь дней – на 36,8%.

Показатель заболеваемости по состоянию на 8 октября на территории региона превышает среднероссийский показатель. Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание жителей региона на необходимость строгого использования средств индивидуальной защиты, прежде всего, защитных масок при посещении любых публичных мест, при проезде в общественном транспорте, при нахождении на работе. Кроме того, маску должны обязательно носить люди, ухаживающие за заболевшими, которые получают медицинскую помощь на дому. Маски помогают защитить организм от возбудителей не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ, передающихся воздушно-капельным путем.

Действие защитной маски как средства защиты барьерного типа эффективно в сочетании с другими методами профилактики, такими как частое мытье рук, дезинфекция предметов, социальное дистанцирование».

На данным на сегодняшний день, в Орловской области заболели коронавирусом еще 98 человек. Активно болеют 1736 орловцев. Количество смертей увеличилось до 135 случаев.


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