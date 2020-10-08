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17:19, 8 октября 2020 года С благоустройством орловского парка Победы тянуть нельзя Так считают ветеранские организации и жители близлежащих домов.





Проект реконструкции объекта бурно обсуждается уже долгое время. Камнем преткновения выступает концепция обновленного парка – одни предлагают ориентироваться на отдых граждан, другие – на историю и память о героических подвигах.



Как сообщает сайт городской администрации, председатель Областной организации ветеранов Николай Кутузов и председатель Орловского городского Совета ветеранов Анатолий Костарев считают верным второй вариант – по их предложению мемориал должен увековечивать орловских Героев Советского Союза.



Жительница Трудовых Резервов попросила сделать «тихой» местность вдоль частного сектора.



Снова очевидное противостояние мнений, однако, в одном люди сходятся – благоустройство парка Победы необходимо.





Артём Ежаков



