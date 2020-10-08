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17:21, 8 октября 2020 года

Две орловские мамы выразили благодарность полицейским, оказавшим им помощь

Сотрудники ДПС во время дежурства помогли роженицам вовремя попасть в роддом. С участниками событий познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Эти дежурства оставили яркое впечатление - вспоминают полицейские. Обе группы сотрудников ДПС впервые оказались в похожей нестандартной ситуации.

Инспекторы ДПС Владимир Воронов и Леонид Половинкин дежурили на трассе Орел-Тамбов, когда заметили автомобиль, прорывающийся на аварийке через пробку на Малой Куликовке. В машине оказалась беременная женщина, у которой уже начались схватки. Женщину в роддом доставили вовремя. А на днях они приехали на выписку мамы и ее малыша. Да не с пустыми руками - вручили автолюльку для новорожденной малышки, появившейся на свет не без их помощи. Как рассказала женщина, если бы не сотрудники ДПС, то пришлось бы рожать в машине.

Похожая ситуация через несколько дней произошла и в районе Мценска на трассе М-2 «Крым». В 4 часа утра будущий отец сам обратился к полицейским за помощью - объяснил, что разволновался и боится не приехать в роддом вовремя.

Александр Чибисов и Игорь Леонов на патрульной машине с сиреной и мигалками доставили женщину до областного роддома. Позднее новорожденный Миша также получил в подарок автокресло.


Татьяна Тимохина
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