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17:27, 8 октября 2020 года Региональный детский омбудсмен посетил орловский СИЗО-1 Константин Домогатский прибыл в учреждение с рабочим визитом.





Глава следственного изолятора Юрий Афанасьев отчитался о работе учреждения в этом году, акцентировав внимание в своем докладе на работу с несовершеннолетними.



Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН: «В рамках совещания были обсуждены направления организации воспитательного и образовательного процесса, социально-бытового устройства несовершеннолетних, их психолого-педагогическая реабилитация и морально-нравственное развитие личности».



Детский омбудсмен также проверил режимный корпус, где содержатся четверо несовершеннолетних, и поговорил с ними.

По результатам визита Константина Домогатского стороны договорились о проведении ряда совместных мероприятий и договорились взаимодействовать в вопросе защиты прав детей.





Артём Ежаков



