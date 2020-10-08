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18:04, 8 октября 2020 года Орловская область возвращает на дороги учетно-заградительные посты Круглосуточные объекты возобновят деятельность с 12 октября.





Соответствующее решение принял сегодня региональный оперштаб по коронавирусу. Возвращение КПП спровоцировано плохой статистикой по COVID -19.



Работать учетно-заградительные посты будут на федеральных трассах, проходящих через Болховский, Ливенский, Мценский, Троснянский и Хотынецкий районы. Контроль возвращается также на железнодорожные вокзалы в Орле и Мценске – там будут действовать аналогичные пункты. На автовокзале областной столицы будет аналогичная ситуация.



Для работы на учетно-заградительных постах оборудуют ФАПы и оснастят проверяющих приборами бесконтактной термометрии. Информация о гражданах с повышенной температурой будет передаваться в поликлиники по месту жительства.



Комментируя принятые меры, губернатор Орловщины Андрей Клычков сказал: «Ситуация по распространению коронавирусной инфекции продолжает осложняться. Как вы знаете, в Москве вводят дополнительные ограничения, выявляемость COVID-19 приближается там к пиковым значениям весны. Мы знаем, что именно московское направление одно из самых потенциально опасных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе».





Артём Ежаков



