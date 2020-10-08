Главная » Новости



18:05, 8 октября 2020 года Орловская область увеличивает коечный фонд Об этом сегодня сообщил глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин на заседании оперштаба.





Сейчас общий коечный фонд в области составляет 985 мест. Уже сегодня в ООКБ были развернуты 40 новых, и с прошлой недели в больнице Боткина действует инфекционный корпус.



В Плещеевской и Покровской ЦРБ готовятся открыть 110 мест – 70 в первой и 40 во второй. Подготавливаются системы подачи кислорода для зараженных и формируются заявки на закупку необходимых для борьбы с инфекцией лекарств и СИЗов. Будут мобилизованы кадровые резервы и организовано обучение медперсонала – сообщает пресс-служба областного правительства.





Артём Ежаков



