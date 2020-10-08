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18:22, 8 октября 2020 года

Орловские дольщики готовятся к новоселью

Андрей Клычков ждет приглашения.


Обещанного семь лет ждали. Сегодня жилищный вопрос окончательно разрешился для 56 орловских семей. Им были вручены ключи от квартир в доме № 11 по улице Раздольной в Орле. Это стало возможным благодаря совместной работе прокуратуры, представителей власти и Фонда обманутых дольщиков.

Строить высотку на улице Раздольной начали еще в 2013-м году. Однако не прошло и двух лет, как работы застопорились, а в 2016-м фирму-застройщика и вовсе признали банкротом. Дольщикам ничего не оставалось, как обратиться в прокуратуру.

Валерий Сергиенко, заместитель прокурора Орловской области: «Усилий было громадное количество. Сразу хочу оговориться, что это не дело рук одной прокуратуры. Совместно и с правительством, и с губернатором области, практически, в ежедневном режиме - контроль. Было внесено большое количество мер реагирования».

Первостепенной задачей областных властей стало найти добросовестного застройщика и в кратчайшие сроки возобновить работы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За полтора года подрядчик, хоть и не орловский, рязанский, пришел, выкупил обязательства по этому дому, и сегодня мы уже видим итоговый результат. Уже раз пять я был сам на этом объекте, мы смотрели и ход строительства, и сроки введения в эксплуатацию. Ну и, соответственно, в сентябре месяце, когда было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, удалось, как говорится, выдохнуть».

Потрудиться пришлось множеству организаций. Так, например, Росреестр успел поставить на кадастровый учет все квартиры высотки за неделю. По словам руководителя фирмы, сдавшей проблемный дом, компания в таких торжествах участвует не впервые, так как специализируется на доработке долгостроев.

Владимир Шеботинов, главный инженер строительной компании: «Строить и достраивать - немножко разные вещи. Когда заходишь на объект, который простоял несколько лет, кроме вновь появившихся дефектов, были какие-то недочеты, оставленные там. Но квалификационный состав работников позволил все это сделать вполне успешно, на мой взгляд, качество очень даже достойное получилось».

Пиком торжества стало вручение дольщикам долгожданных ключей. Глава региона пошутил: готов рассмотреть приглашения на новоселье. Правда, предвидится оно у большинства собственников квартир еще не скоро.

А пока жильцы планируют ремонт и расстановку мебели, у чиновников и правоохранителей задачи чуть масштабнее: в реестре проблемных значится еще 12 домов. Ближайшие новоселья предвидятся на бывших долгостроях по улицам Бурова и Панчука.


Иван Суверин
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