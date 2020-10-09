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06:19, 9 октября 2020 года

В Орловской области пандемия притормозила эмиграцию и иммиграцию

Данные о движении населения региона представил Орелстат.


С января по сентябрь этого года из Орловской области уехало 8754 человека, перебрались в регион 8445 граждан. В прошлом году за аналогичный отрезок выбыло почти 12 тысяч человек, а приехало 11,5 тысяч.

Из-за рубежа в этот временной отрезок 2020 года на Орловщину перебрались 1402 гражданина, в обратную сторону уехало 643. В других регионах страны решили попытать счастья 8011 орловцев, а к нам из них перебрались 7043 человека – сообщает отчет Орелстат.


Артём Ежаков
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