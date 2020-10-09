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09:21, 9 октября 2020 года Сегодня - Всемирный день почты Во всем мире в эти дни проводится Международная неделя письма.





Ко дню основания Всемирного почтового союза выпускают специальные конверты. Сотрудники почты по просьбе любого клиента смогут до 11 октября погасить марки на исходящих конвертах и почтовых карточках специальным штемпелем на главпочтамте в Орле. Конверты с оттиском спецштемпеля станут памятным сувениром, а для филателистов - приятным пополнением коллекции.





Надежда Невматулина



