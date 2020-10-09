Главная » Новости



07:21, 9 октября 2020 года В Орле обновили расписание трамваев Теперь оно стало более удобным для тех, кто отправляется в Москву или приезжает из столицы на электричках.





Информация об этом появилась в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» в социальной сети. Там же есть и актуальное расписание. Так, например, первый трамвай первого маршрута по будням отправляется с вокзала в 5:48 минут. А последний - в 23:26. Кроме того, изменился и график движения по выходным.





Надежда Невматулина



