Главная » Новости



07:42, 8 октября 2020 года Реже жениться и чаще разводиться – тенденция для Орловской области Орелстат опубликовал данные о брачных и бракоразводных процессах.





В этом году – с января по сентябрь – было заключено 3086 брачных уз, а развелись 2190 пар. В аналогичный период этого года свадьбу играли 2142 раза, а 1607 супружеских пар делили имущество – сообщает публикация Орелстата. Таким образом очевидно, что больше половины зарегистрированных в области семей распадается.





Артём Ежаков



