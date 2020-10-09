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08:44, 9 октября 2020 года Федеральные дорожники в Орловской области полностью готовы к предстоящей зиме Расчищать дороги от снега и наледи будут более 280 единиц спецтехники.





Вся техника оборудована системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС, а её работа отображается в режиме реального времени в центре управления производством ФКУ Москва - Бобруйск (ЦУП) и подрядных организациях.



Для обработки дорог заготовлено более 120 тысяч тонн песко-соляной смеси. Как сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР Москва – Бобруйск, все реагенты прошли лабораторные исследования – их применение не опасно для окружающей среды. Подготовлены 27 пескобаз. На самих трассах установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия.





Орловское Информбюро



