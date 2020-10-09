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06:46, 9 октября 2020 года

Более 8,4 млн транспортного налога заплатят орловские владельцы дорогостоящих авто

А таких в Орловской области 397.


За владение дорогостоящими транспортными средствами за 2019 год начислен налог (с учетом повышающего коэффициента) на общую сумму более 8,4 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году повышенный налог был начислен на 280 автомобилей.

Повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога в отношении дорогостоящих автомобилей установлены ст. 362 НК РФ и зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости:
- коэффициент 1,1 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет;
- коэффициент 2 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;
- коэффициент 3 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;
- коэффициент 3 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Для расчета транспортного налога за 2019 год в Орловской области коэффициент 1,1 применен по отношению к 295 автомобилям, коэффициент 2 – к 100 автомобилям, коэффициент 3 – к двум автомобилям.

Перечень легковых автомобилей со средней стоимостью от 3 млн рублей для расчета транспортного налога ежегодно обновляется и публикуется на сайте Минпромторга России.

Срок уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2019 год истекает 1 декабря. Рассчитаться с бюджетом можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России, а также в отделениях банков, в том числе, через их терминалы, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.


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