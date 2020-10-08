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19:31, 8 октября 2020 года Орловщина усиливает антиковидные меры Решение об усилении противоэпидемиологических мер было принято сегодня на заседании оперативного штаба.





98 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки - в регион возвращаются весенние показатели распространения инфекции. Именно этого и опасались летом врачи, подозревая, что заболевание примет сезонный характер. В медучреждениях области, по словам главного санитарного врача, осталось 112 свободных ковидных коек.



Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «По коечному фонду: из 945 коек, развёрнутых в регионе занято 833. В последние дни суточный прирост составляет около 100 человек. Отмечается увеличение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией за последние 7 дней в сравнении с предыдущей неделей на 37%».

Сложная обстановка, пусть она и остаётся под контролем, вынуждает власти вернуть некоторые ограничения - в понедельных на автомобильных въездах в область вновь начнут работать учётно-заградительные посты. В том числе на железнодорожном и автовокзале. Будет усиливаться контроль за соблюдением санэпидтребований во всех сферах жизни региона. Более того, нарушение этих требований или иных предписаний Роспотребнадзора теперь будет квалифицироваться как административное правонарушение. Проработать этот вопрос поручил штабу губернатор.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Те, кто не будут прислушиваться, особенно структуры с большим количеством людей, в отношении них будут проводиться проверочные мероприятия, и, безусловно, придётся применять меры административного воздействия. Это касается общественного транспорта, общественного питания, промышленных предприятий и других сфер деятельности».

Особое внимание по-прежнему будет уделяться учреждениям образования. Несмотря на работу шлюзов и иных мер эпидбезопасности, инфекция уже попала в 58 школ и 21 детский сад. Большинство из них в областном центре. Коронавирус подтвердился у 145 воспитанников и учащихся и 90 работников образовательных учреждений.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Департамент образования не видит необходимости досрочного выхода на осенние каникулы наших образовательных организаций. И считает нецелесообразным перевод всех образовательных организаций на дистанционную форму получения образования. Родители, законные представители обучающихся имеют право выбора формы получения образования».

Перевести ребёнка на дистанционное обучение можно по заявлению. Право на это предусмотрено федеральным законодательством.





Антон Киселёв



