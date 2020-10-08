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21:19, 8 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Семь лет ожидания – позади. Теперь предстоит решить, как расставить мебель. Дом 11 по улице Раздольной в Орле достроили, и сегодня 56 семей получили ключи от квартир.



- На дороги вернут заградительные посты, за отсутствие масок будут привлекать к административной ответственности. Меры по борьбе с распространением коронавируса усилят. Такое решения приняли сегодня на региональном штабе.



- МЧС и газовики - за безопасное жилье. Какие нарушения становятся поводом для крайних мер.



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