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10:45, 9 октября 2020 года

Орловские учреждения соцобслуживания продлевают закрытый режим

Пока до 15 ноября.


Соответствующее решение было принято накануне на заседании оперштаба по коронавирусу. Речь идет о стационарных учреждениях и отделениях центров социального обслуживания населения. Им надлежит осуществлять работу в закрытом режиме – для этого объекты будут снабжаться средствами индивидуальной защиты.
 
Отправиться на лечение в условный пансионат или другие соцучреждения можно будет лишь имея на руках отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. Если туда направляет лечащий врач после выписки из больницы, то тестирование таких пациентов обеспечит региональный департамент здравоохранения.
 
Кроме этого, сдвигается начало работы Центров социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» и «Солнышко» – они будут закрыты до 15 ноября. Оперштаб принял решение перенести сроки возобновления их деятельности, ранее намеченные на 15 октября – сообщает сайт регионального правительства.



Артём Ежаков
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