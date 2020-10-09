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10:52, 9 октября 2020 года В Орловской области 100 новых заболевших коронавирусом и одна смерть Всего за период пандемии заразилось 9324 человека, выздоровело – 7412.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 октября, в данный момент борются с болезнью 1776 орловцев.

За сутки от COVID-19 выздоровели 59 жителей региона, общее количество смертей увеличилось до 136 случаев.





Артём Ежаков



