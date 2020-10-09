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11:15, 9 октября 2020 года В Орле люди с инвалидностью продемонстрируют свои высокие умения Областной центр проведет региональный отборочный этап VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».





Соревнования продлятся с 12 по 16 октября – в них примут участие 90 учащихся техникумов, колледжей, вузов и общеобразовательных учреждений области.

Местами для соревнований в 18 компетенциях выбраны Орловский техникум сферы услуг, Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова, Орловский базовый медицинский колледж, Орловский техникум агробизнеса и сервиса, Орловский технологический техникум, Мезенский педагогический колледж и Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева – сообщает пресс-служба регионального правительства.





Артём Ежаков



