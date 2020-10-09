Орловские сельхозтовары стоили заграничным покупателям более 72 миллионов долларов

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11:41, 9 октября 2020 года
Орловские сельхозтовары стоили заграничным покупателям более 72 миллионов долларовВ этом году экспорт продукции АПК региона вырос почти на четверть.
Значительно возросли продажи за границу масложировой продукции – если за третий квартал прошлого года её реализовали на 13 миллионов 700 тысяч долларов, то в текущем этот показатель составил 22 миллиона 300 тысяч.
Объемы продаж остальных товаров областного агропромышленного комплекса к октябрю достигли почти $16 миллионов, более чем на четверть увеличилась реализация готовой пищевой продукции. В августе - сентябре увеличился экспорт зерна за границу – продажи выросли на $11 миллионов.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, товары АПК Орловщины поставляются в более чем 30 мировых держав.
Артём Ежаков