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12:23, 9 октября 2020 года

В Орле есть надежда, что кладбища очистят от мусора

Орловские кладбища не приводились в порядок почти всё лето - за работу не хотела браться ни одна компания. Управление коммунальным хозяйством Орла смогло найти подрядчика лишь с третьей попытки. За 2 миллиона 200 тысяч рублей рабочим предстоит вывести с орловских кладбищ 2,5 тысячи кубометров мусора.


Проблему мусора на кладбищах Орла ГТРК «Орел» начала освещать еще десять лет назад. В течение этого времени по нескольку раз в год мы и наши коллеги привлекаем внимание властей к этой проблеме. Только вот завалы мусора никуда не деваются, зато - обновляются. А на Троицком кладбище рядом с могилами даже поселились бездомные, которые вряд ли соблюдают правила пожарной безопасности - один не погашенный окурок и куча мусора вспыхнет мгновенно. А ведь год назад был пожар на Наугорском клабдище.
 
На уборку кладбищ при балансодержателе МУП Ритуально-обрядовых услуг выделялось недостаточно средств. Нынешнего подрядчика городскому управлению коммунальным хозяйством удалось найти только с третьей попытки.
 
Александр Коржавых, ведущий специалист МКУ УКХ г. Орла: «Сложилась такая ситуация, что в августе и июле у нас никто не вышел на торги, поэтому сложилась такая ситуация, что переполнены кладбища мусором. Обращаться можно непосредственно в МКУ УКХ. Специалисты выедут на место и примут решение».
 
Убирать мусор подрядчик, согласно муниципальному контракту, будет до конца этого года. За 2 миллиона 200 тысяч рублей рабочие должны вывести с орловских кладбищ 2500 кубометров мусора. За первую неделю подрядчик убрал 110 кубометров. Работы продолжаются.



Антон Киселёв
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