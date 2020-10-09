Сотрудники МЧС напоминают орловцам о соблюдении противопожарных правил

Сотрудники ведомства проводят профилактические рейды.

Как отмечают в МЧС, среди самых частых причин пожаров - нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Во время обхода проводится инструктаж о мерах противопожарной безопасности в быту, правилах обращения с электронагревательными приборами в осенний период. Для тех, кого дома не застали, оставляли листовки и памятки в почтовом ящике. Цель профилактической акции – еще раз рассказать людям, что пожары, в большинстве своем, происходят из-за несоблюдения правил безопасности.