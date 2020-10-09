Орловские работники культуры повышают квалификацию в лучших вузах страны

Обучение проходит бесплатно в рамках национального проекта «Культура» и регионального «Творческие люди».

В прошлом году подобное обучение на Орловщине прошли 80 человек, в этом - 115 и цифра не окончательная.

Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Отмечу, что обучение происходит на бесплатной основе. В этом году ситуация с распространением коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы, и в основном большая часть прошла обучение дистанционно».

В 2021 году, также в рамках национального проекта, свою квалификацию повысят в лучших вузах страны более двухсот орловских представителей «культурных» профессий.