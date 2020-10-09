Орловский полицейский ответит в суде за взятку

Уголовное дело в отношении уже бывшего сотрудника ГИБДД передано в суд.

Как считает следствие, в начале лета этого года обвиняемый у себя в кабинете принял через посредника 30 тысяч рублей в обмен на прекращение дела об административном правонарушении – аварии, в которой пострадал пешеход. В этом случае необходимо было дать уголовно-правовую оценку произошедшего и принять соответствующее процессуальное решение.



Как сообщает сайт регионального СУ СК, бывший инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Свердловскому району предстанет перед судом по обвинению в статье 290 части 3 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия».



Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.



Выявить факт преступления смогли сотрудники регионального МВД, расследование осуществлялось при их оперативном сопровождении.