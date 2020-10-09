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14:36, 9 октября 2020 года В Орле инспекторы ГИБДД выявляют нетрезвых водителей Госавтоинспекция проводит регулярные рейды, в том числе и ночью. Под особое внимание инспекторов попадают орловцы, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Согласно данным ведомства, 10% аварий происходят именно по вине пьяных водителей.





Накануне местом тотальной проверки автотранспорта инспекторы выбрали улицу Приборостроительную: второстепенная дорога вдали от центра - именно такие выбирают в качестве обходных путей нетрезвые автомобилисты.



Внимание полицейских привлек молодой водитель «Митсубиши».



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В ходе общения с водителем инспекторы ГИБДД заподозрили его в употреблении запрещенных веществ и предложили пройти освидетельствование, на что водитель согласился».

Первым делом молодого человека проверили на алкоголь. Но нулевые показания алкотектора инспекторов не успокоили. В присутствии понятых водителю предложили освидетельствование в медицинском стационаре. Поверхностный экспресс-тест в наркодиспансере запрещенных веществ не обнаружил, однако окончательной заключение медики дадут по итогам полного биологического анализа. Это займет несколько дней. Если подозрения полицейских подтвердятся, это грозит автомобилисту не только лишением прав, но и потерей работы, ведь он – сотрудник одной из силовых структур. Целью подобных рейдов в ГИБДД ставят устранить чувство безнаказанности у водителей, склонных к нетрезвым поездкам. Только на прошлой неделе пьяный автомобилист устроил ДТП на улице Октябрьской, врезавшись на полном ходу в маршрутку с пассажирами, один из которых был травмирован.





Иван Суверин



