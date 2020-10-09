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15:28, 9 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 100 за минувшие сутки. В регионе увеличивается количество заболевших коронавирусом. Меры по борьбе с распространением инфекции усилят.



- За мусором и могил почти не видно... Контракт с подрядчиком городские власти подписали с третьей попытки. Решится ли многолетняя проблема?



- В центре внимания инспекторов ГИБДД - нетрезвые водители. В Орле состоялся очередной рейд.



- Школьный музей лицея №4 г Орла признан одним из лучших в стране. На экскурсию туда отправилась наша съемочная группа.



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