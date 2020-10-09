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14:39, 9 октября 2020 года

Об орловском школьном музее узнали на всероссийском уровне

Учитель математики и информатики орловского лицея № 4 Ирина Чапкевич стала победительницей конкурса Музея Победы. Всероссийский конкурс учебных проектов по сохранению исторической памяти был организован программой «Школьный музей Победы» и Детским центром Музея Победы. Творческое состязание проходило с 15 июня по 31 августа.


35 лет назад в школе №4 города Орла была организована выставка, приуроченная ко Дню Победы. Выставка переросла в музей истории. Здесь через вещи, книги, письма, фотографии хранят память о выдающихся выпускниках и педагогах.

В музее роль экскурсоводов на себя взяли ученики, каждый экспонат они изучили детально.

Попадают экспонаты сюда разным путем - что-то приносят из дома, что-то находят, иногда буквально среди выброшенных вещей. Есть в музее и рукописная Книга Памяти. В ней хранятся имена 43-х выпускников и педагогов - участников Великой Отечественной войны, двум из которых присвоено звание Героев Советского Союза.

Татьяна Малыгина, директор Лицея №4 им. Героя Советского Союза Г.Б.Злотина:  «Мы хотели бы расширить наш музей, но помещения пока не позволяют. Хотя время от времени у нас существуют и переносной, скажем так, музей, это этнографический уголок, который мы выставляем для того, чтобы наши дети знакомились с историей».

Здесь знакомят с историй не только орловцев, но и всю страну. Принимают участие в патриотических конкурсах, и вот очередная победа - работа «Хранительница музея» признана одной из лучших во Всероссийском конкурсе педагогически проектов. А конкуренция была серьезной - 742 конкурсанта из 75 регионов страны.

Экспертное жюри отобрало 75 работ. Они войдут в сборник Методических рекомендаций. Авторы лучших работ будут награждены 14 ноября на Всероссийской стратегической сессии в Музее Победы.


Анна Вайсергисер
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