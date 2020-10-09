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14:41, 9 октября 2020 года В Орле завершили стройку водопровода Новое инфраструктурное сооружение смонтировали по улице Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе.





Строительство водопровода, протяженностью более 2 километров 300 метров, обошлось бюджету в 64,5 миллиона рублей. Подрядчиком выступил «Орелводоканал».



Взятые пробы воды удовлетворили комиссию. Теперь инженерное сооружение обеспечит части Железнодорожного и Северного районов, в которых живут более 3200 человек, живительной влагой – отмечено в сообщении пресс-службы областного правительства.





Артём Ежаков



