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14:43, 9 октября 2020 года Орловская чиновница ответит за качели, убившие ребенка Замглавы администрации Хотынецкого района судят по статье о халатности.





Специальные качели, предназначенные для детей в инвалидных колясках, установили без соответствующей проверки нормативных требований. Обвиняемая подписала акты приемки этого небезопасного аттракциона в хотынецком парке «Юность».



В результате халатного отношения произошла трагедия. Ребенок соскользнул в широкий зазор между конструкциями и погиб от полученных травм. Другой мальчик получил тяжкий вред здоровью. Качели после этого случая демонтировали.



Расследование было проведено Урицким межрайонным отделом СУ СК России по Орловской области, теперь Хотынецкому районному суду предстоит вынести вердикт – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.





Артём Ежаков



