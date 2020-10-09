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15:16, 9 октября 2020 года Орловскую область избавили от 34 единиц взрывчатки военных лет Накануне взрывотехники поработали в Дмитровском и Шаблыкинском районах.





Всего специалисты ликвидировали по одному 82-мм и 76-мм артиллерийскому снаряду, уничтожили восемь 82-мм зарядов для миномета, двенадцать 50-мм мин, семь «лимонок», или гранат Ф-1, три РГД-33 и одну гранату от РПГ-40.



В Шаблыкинском районе взорвали 82-мм минометную мину – сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Артём Ежаков



