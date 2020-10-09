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15:18, 9 октября 2020 года С орловских кладбищ начали вывозить мусор Новый подрядчик приступил к работе.





На данный момент рабочими вывезено 210 кубометров отходов с городских погостов.



Наибольший объем уборочных работ за неделю пришелся на Троицкое кладбище – оттуда убрано 112 кубометров мусора, Афанасьевское и Лужковское кладбище очистили от 60 и 38 кубометров отходов соответственно. Вскоре начнется уборка территорий на Иоанно-Богословском, Крестительском, Лепёшкинском и Наугорском погостах.



Как сообщает сайт городской администрации, ответственный подрядчик – ИП Стерликова – будет отвечать за облагораживание кладбищ до 31 декабря 2020 года – такова длительность заключенного соглашения.





Артём Ежаков



