С орловских кладбищ начали вывозить мусор

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15:18, 9 октября 2020 года
С орловских кладбищ начали вывозить мусорНовый подрядчик приступил к работе.
На данный момент рабочими вывезено 210 кубометров отходов с городских погостов.
Наибольший объем уборочных работ за неделю пришелся на Троицкое кладбище – оттуда убрано 112 кубометров мусора, Афанасьевское и Лужковское кладбище очистили от 60 и 38 кубометров отходов соответственно. Вскоре начнется уборка территорий на Иоанно-Богословском, Крестительском, Лепёшкинском и Наугорском погостах.
Как сообщает сайт городской администрации, ответственный подрядчик – ИП Стерликова – будет отвечать за облагораживание кладбищ до 31 декабря 2020 года – такова длительность заключенного соглашения.
Артём Ежаков