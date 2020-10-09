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15:21, 9 октября 2020 года Автомахинации отправили орловца за решетку на 6 лет Обвинительный приговор экс-гендиректору ООО «ТГА-Юг» и ООО «ТГА-Запад» подтвердила апелляция.





Как удалось выяснить следствию, осужденный заключил семь договоров купли-продажи транспорта, принадлежащих компаниям, которыми он руководил.



При этом в кассу он клал лишь малую долю средств, полученных от сделок – от 50 до 150 тысяч рублей. Оставшаяся часть суммы в 6 миллионов рублей осела в карманах мужчины.



Всего обвиняемому инкриминировалось 4 эпизода присвоения средств в крупном размере и 3 – в особо крупном.

Первичный вердикт Заводского районного суда приговорил мужчину к шести годам общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила вердикт без изменений – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.





Артём Ежаков



