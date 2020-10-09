Главная » Новости



15:42, 9 октября 2020 года Орловскому «Хлебосольному выходному» предложили альтернативные площадки Администрация областной столицы представила проект расположения ярмарочных площадок.





Как сообщает пресс-служба городской администрации, развернуть ярмарочную торговлю планируется по следующим адресам: Щепная площадь, 11; ул. 3-я Курская, 3; Московское шоссе, 175; ул. Черкасская, 13; ул. Маринченко, 9 и ул. Михалицына, 5. С названиями площадок можно ознакомиться на сайте.



Также будет обсуждаться возможность ярмарочной торговли на Кромском шоссе, 23; Лескова, 19б и Комсомольской, 287.





Артём Ежаков



