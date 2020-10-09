В Орле снова ищут подрядчиков для отопления домов

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16:24, 9 октября 2020 года
В Орле снова ищут подрядчиков для отопления домовВ списке проблемного жилья 20 адресов.
Как следует из заказа мэрии, размещенного на электронной торговой площадке, до 20 октября будет проходить прием заявок на выполнение работ по подготовке к текущему отопительному периоду многоквартирных жилых домов, оставшихся без управления. Сумма контракта – почти 308,5 тысяч рублей, выделенных из городской казны.
В случае удачной сделки, подрядчик получит жилье по следующим адресам: Карачевское шоссе, 58; Маслозаводской переулок, 17; Кромское шоссе,15; Латышских Стрелков, 92а; Коллективная, 2; Коллективная, 4; Карачевская, 49; Хвойный переулок, 11; Хвойный переулок, 12; Балтийский переулок, 2; Гостиная, 3; Рельсовая, 8; Степана Разина, 10а; Степана Разина, 10б; 2-ая Курская, 21; Плещеевская, 15; Плещеевская, 19; Ленина, 4; Металлургов, 38; Металлургов, 40.
Отметим, что в данный момент с этими домами работает МУП «ЖРЭП» (з), при возникновении потребности в аварийно-спасательных работах их возьмут на себя рабочие этого предприятия.
Артём Ежаков