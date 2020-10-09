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16:24, 9 октября 2020 года В Орле снова ищут подрядчиков для отопления домов В списке проблемного жилья 20 адресов.





Как следует из заказа мэрии, размещенного на электронной торговой площадке, до 20 октября будет проходить прием заявок на выполнение работ по подготовке к текущему отопительному периоду многоквартирных жилых домов, оставшихся без управления. Сумма контракта – почти 308,5 тысяч рублей, выделенных из городской казны.



В случае удачной сделки, подрядчик получит жилье по следующим адресам: Карачевское шоссе, 58; Маслозаводской переулок, 17; Кромское шоссе,15; Латышских Стрелков, 92а; Коллективная, 2; Коллективная, 4; Карачевская, 49; Хвойный переулок, 11; Хвойный переулок, 12; Балтийский переулок, 2; Гостиная, 3; Рельсовая, 8; Степана Разина, 10а; Степана Разина, 10б; 2-ая Курская, 21; Плещеевская, 15; Плещеевская, 19; Ленина, 4; Металлургов, 38; Металлургов, 40.



Отметим, что в данный момент с этими домами работает МУП «ЖРЭП» (з), при возникновении потребности в аварийно-спасательных работах их возьмут на себя рабочие этого предприятия.





Артём Ежаков



