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16:24, 9 октября 2020 года

В Орле снова ищут подрядчиков для отопления домов

В списке проблемного жилья 20 адресов.


Как следует из заказа мэрии, размещенного на электронной торговой площадке, до 20 октября будет проходить прием заявок на выполнение работ по подготовке к текущему отопительному периоду многоквартирных жилых домов, оставшихся без управления. Сумма контракта – почти 308,5 тысяч рублей, выделенных из городской казны.

В случае удачной сделки, подрядчик получит жилье по следующим адресам: Карачевское шоссе, 58; Маслозаводской переулок, 17; Кромское шоссе,15; Латышских Стрелков, 92а; Коллективная, 2; Коллективная, 4; Карачевская, 49; Хвойный переулок, 11; Хвойный переулок, 12; Балтийский переулок, 2; Гостиная, 3; Рельсовая, 8; Степана Разина, 10а; Степана Разина, 10б; 2-ая Курская, 21; Плещеевская, 15; Плещеевская, 19; Ленина, 4; Металлургов, 38; Металлургов, 40.

Отметим, что в данный момент с этими домами работает МУП «ЖРЭП» (з), при возникновении потребности в аварийно-спасательных работах их возьмут на себя рабочие этого предприятия.


Артём Ежаков
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