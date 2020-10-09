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17:28, 9 октября 2020 года

Залегощенский район присоединился к Всероссийской акции «Сохраним лес»

Акция проходит в рамках национального проекта «Экология». Сегодня там посадили больше десяти тысяч саженцев дуба черешчатого.


По плану, дубовая роща будет занимать больше 7,5 гектаров земли. Это 40 тысяч деревьев. К посадке подключились волонтеры и местные школьники. Они собирали желуди, из которых и вырастили саженцы в соседнем Новосильском районе.

Поскольку растет дуб очень медленно, молодые дубравы в Залегощенском районе появятся только через несколько десятков лет.


Татьяна Тимохина
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