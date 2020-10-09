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21:20, 9 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Закончено следствие по делу о гибели ребенка в январе этого года. Замглавы администрации Хотынецкого района обвиняется в халатности.



- Финансирование расселения из аварийных домов увеличили на 42 миллиона рублей.



- Подрядчика для уборки орловских кладбищ нашли - с третьей попытки. Сейчас уборка ведется.



- В Залегощенском районе сегодня высадили 10 тысяч молодых дубов: Орловщина присоединилась к Всероссийской экологической акции.



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