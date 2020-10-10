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07:36, 10 октября 2020 года Орловцам, пострадавшим от войны, выплатили почти 65 миллионов рублей Речь идет о единовременном денежном отчислении в этом году.





Финансовая поддержка пенсионеров, так или иначе переживших Великую Отечественную войну, была инициирована губернатором области Андреем Клычковым. По 5000 рублей получили 10160 несовершеннолетних узников концлагерей и чуть больше 2800 Детей войны.



Родители двух павших при исполнении воинского долга Героев России получили аналогичную помощь – говорится в сообщении пресс – службы областного правительства.





Артём Ежаков



