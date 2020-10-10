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08:12, 10 октября 2020 года Налоговики собрали с орловцев 11,5 миллиардов рублей Именно столько в этом году заплатили жители областной столицы.





Многомиллиардный объем налоговых средств, собраный к октябрю этого года, превысил аналогичный отрезок 2019 почти на миллиард.



Отчисления в федеральный бюджет из карманов орловцев превысили 3 миллиарда рублей. Из них по НДС – 2 миллиарда 600 миллионов рублей.



Региональная казна пополнилась на более чем 8 миллионов 400 тысяч рублей – поспособствовало увеличение налоговых поступлений на прибыль и по НДФЛ.



Оба бюджета получили больше денег, чем в прошлом году – сообщает пресс–служба ФНС.





Артём Ежаков



