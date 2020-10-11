Главная » Новости



08:14, 11 октября 2020 года Более 300 орловцев попрощаются с аварийными домами до конца года Для этого регион привлек дополнительные деньги.





В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Фонд содействия реформированию ЖКХ перевел Орловской области 41 миллион 800 тысяч рублей.



Средства выделены на расселение людей из тех аварийных домов, которые получили соответствующий статус до 1 января 2017 года и включены в первый этап областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.



В рамках первого этапа более 300 человек съедут из опасного жилья до нового года – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



