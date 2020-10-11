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10:16, 11 октября 2020 года Десятки общественных пространств Орловской области в этом году получили новый облик Это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Многие парки и скверы создали фактически с нуля.





Еще два года назад центральный парк поселка Нарышкино имел малопрезентабельный вид. Старые лавочки, почти полное отсутствие освещения, разбитые аллеи. Сегодня совсем другая картина. Более 6 миллионов рублей уже вложено в благоустройство парка. Сделали две аллеи, поставили новые светильники и часть ограждения. Полтора миллиона выделили депутаты. На эти средства решено было сделать новую концертную площадку.



Программа преображения парка рассчитана на четыре года. На очереди, помимо дорожек и ограждения, благоустройство у естественных водоемов - они расположены на территории, и привести их в порядок жители хотели уже давно. Часть работ по расчистке территории вокруг уже провели.



В Свердловском районе сразу несколько общественных территорий благоустроили в этом году. Но наиболее масштабные работы были сделаны в поселке Змиевка. Там кардинально изменился сквер Генерала Жадова. Всего участниками программы в этом году стали 38 муниципальных образований региона. Это не только районные центры, но и сельские поселения.



Сергей Латынин, начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения департамента Орловской области: «Денежные средства выделены были в размере 391 миллиона рублей. Все это делается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работа будет продолжена и в последующие годы».

Центральный городской парк Орла уже прошел первый этап преображения. Были сделаны три основные аллеи, освещение, установлены лавочки. Впереди еще пять этапов. Программа большая. В том числе укрепление берегового склона и строительство лестниц, ведущих к набережной. Также в планах благоустройство еще одной аллеи, территории аттракционов и демонтаж некоторых объектов капитального строительства.





Оксана Гранн



